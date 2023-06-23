Сбежавшая с секс-чемпионата в Швеции порномодель предложила фанатам компенсацию

Сбежавшая с секс-чемпионата порномодель из Финляндии отблагодарила фанатов своими снимками

Порномодель Энн Джой из Финляндии, которая вместе с большинством других участников сбежала с секс-чемпионата в Швеции, объяснилась перед фанатами и предложила им компенсацию. Об этом сообщает Daily Star.

Джой подтвердила слова других участников, о том, что организация скандального мероприятия была хаотичной, а поведение ответственных лиц крайне непрофессиональным. «Ложь, манипуляции, и никто не получил денег за проделанную работу. Конечно, мы все уехали», — заявила модель на своей странице в социальной сети.

Она призвала фанатов не голосовать за нее на сайте секс-чемпионата, а также решила отблагодарить тех, кто все же успел ее поддержать, своими снимками. «Все, кто голосовал за меня, пришлите свои имена с сайта мероприятия, и я отправлю вам ссылку на бесплатную временную подписку на свой OnlyFans в качестве компенсации», — написала Джой.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео.

Ранее хорватская порномодель заявила, что стала победительницей секс-чемпионата, и опровергла обвинения соперниц в адрес организаторов. Мария Задравец рассказала, что главный организатор соревнований Драган Братич объявил ее победительницей, а кроме того, она получила все обещанные выплаты.

