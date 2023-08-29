Появилось видео из попавшего под обстрел ВСУ приграничного российского региона

Очевидцы показали видео из попавшего под обстрел ВСУ брянского поселка Климово

Появилось видео из попавшего под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области. Кадры очевидцев с места публикует издание Baza в Telegram.

На опубликованной записи слышны звуки сирены.

Об атаке на Климовский район приграничного российского региона ранее сообщила местная администрация в группе во «ВКонтакте». Всех жителей призвали срочно спуститься в укрытия.

Mash пишет, что в населенном пункте прогремели взрывы. По данным канала, ВСУ начали обстрел поселка из «Градов».

Информацию об атаке позже подтвердил глава Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что обстреливали из реактивных систем залпового огня.

