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16:50, 29 августа 2023Россия

Появилось видео из попавшего под обстрел ВСУ приграничного российского региона

Очевидцы показали видео из попавшего под обстрел ВСУ брянского поселка Климово

Появилось видео из попавшего под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области. Кадры очевидцев с места публикует издание Baza в Telegram.

На опубликованной записи слышны звуки сирены.

Об атаке на Климовский район приграничного российского региона ранее сообщила местная администрация в группе во «ВКонтакте». Всех жителей призвали срочно спуститься в укрытия.

Mash пишет, что в населенном пункте прогремели взрывы. По данным канала, ВСУ начали обстрел поселка из «Градов».

Информацию об атаке позже подтвердил глава Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что обстреливали из реактивных систем залпового огня.

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    Евгения Куликова
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