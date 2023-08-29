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09:34, 29 августа 2023Наука и техника

Опубликовано видео первого полета импортозамещенного SJ-100

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 попал на видео

Российский импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет. Для ускорения летных испытаний первый самолет был оснащен французско-российскими двигателями SaM146, тогда как второй опытный образец получит российские ПД-8. Об этом со ссылкой на Минпромторг России сообщает РИА Новости. Видео испытаний Telegram ведомства.

Полет длился 54 минуты и проходил на высоте до трех тысяч метров и скорости до 343 километра в час. Экипаж SJ-100 — летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев и инженер-испытатель Денис Велижанин. «В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — заявили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что импортозамещенный самолет отличает наличие около 40 российских систем и агрегатов. «Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее технический директор компании «Навигатор» Сергей Чанушкин сообщил, что российскую систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) испытали на Л-410 и начали поставлять для установки на гражданские самолеты SJ-100.

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    Иван Потапов
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