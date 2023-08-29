Российские военные взяли в плен польских наемников под Соледаром

Добровольческая бригада «Волки» взяла в плен польских наемников под Соледаром

Бойцы российской добровольческой бригады «Волки» взяли в плен польских наемников и нескольких солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом со ссылкой на военных сообщает ТАСС.

Как утверждает источник агентства, наемники и бойцы ВСУ попали в плен в результате неудачной попытки наступления противника на северном фланге в районе Соледара. «Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников», — уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, украинские военные на протяжении трех дней пытались взять позиции бригады штурмом. Все это время они вели массированный обстрел из ствольной артиллерии и минометов, пуская в ход и кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по приграничному российскому региону более 100 снарядов за сутки.