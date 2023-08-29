Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 29 августа 2023Россия

18-летний срочник сбежал из российской воинской части

161.ru: в Новочеркасске Ростовской области срочник сбежал из воинской части

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Новочеркасске Ростовской области 18-летний срочник сбежал из воинской части. Об этом сообщил региональному порталу 161.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что поиски россиянина продолжаются уже четыре дня. Известно, что рост солдата — 170 сантиметров, у него спортивное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

О причинах побега молодого человека источник 161.ru ничего рассказать не сумел. Кроме того, не ясно, было ли при нем оружие.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области информацию о побеге срочника еще не комментировали.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области 21-летнего военного, покинувшего часть с автоматом и 120 патронами, нашли в кафе за обедом.

Ранее в Абакане суд приговорил к 5 годам тюрьмы рядового за самовольный уход из воинской части.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Черным морем

    В Киеве объяснили необходимость отказа от выборов

    Подполковник Росгвардии спас застрявших в горящем бараке пенсионеров

    Пять человек пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области

    В Грузии захотели ограничить выдачу ВНЖ россиянам

    Apple увеличила поставки дорогих смартфонов

    Появилось видео из попавшего под обстрел ВСУ приграничного российского региона

    В правительстве Германии поддержали передачу Украине истребителей F-16

    В МИД РФ оценили усилия Папы Римского по Украине

    Тренер пропавшей 16-летней фигуристки запрещала ей общаться с родственниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости