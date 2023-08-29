18-летний срочник сбежал из российской воинской части

161.ru: в Новочеркасске Ростовской области срочник сбежал из воинской части

В Новочеркасске Ростовской области 18-летний срочник сбежал из воинской части. Об этом сообщил региональному порталу 161.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что поиски россиянина продолжаются уже четыре дня. Известно, что рост солдата — 170 сантиметров, у него спортивное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

О причинах побега молодого человека источник 161.ru ничего рассказать не сумел. Кроме того, не ясно, было ли при нем оружие.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области информацию о побеге срочника еще не комментировали.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области 21-летнего военного, покинувшего часть с автоматом и 120 патронами, нашли в кафе за обедом.

Ранее в Абакане суд приговорил к 5 годам тюрьмы рядового за самовольный уход из воинской части.