Психолог назвала способ побороть стресс с помощью простого рисунка

Психолог Дугенцова: дыхательное упражнение «Квадрат» поможет побороть стресс

В борьбе со стрессом могут помочь дыхательные упражнения и медитации, считает психолог Дарья Дугенцова. Способ побороть стресс с помощью простого рисунка она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, существует простой и эффективный способ под названием «Квадрат». «Он заключается в том, чтобы параллельно рисовать на листе квадрат и в этот момент поочередно вдыхать, задерживать дыхание и после выдыхать. Желательно сделать хотя бы пять таких подходов, при этом лучше сидеть во время этого упражнения», — объяснила Дугенцова.

Кроме того, продолжила она, чтобы перестать беспокоиться, можно начать перечислять вслух маленькие предметы или детали в окружении, на которые человек раньше не обращал внимания. «Также можно найти в интернете медитацию от тревоги или стресса. Медитация помогает обратиться к телу, ощутить себя в моменте и перестать беспокоиться и накручивать себя», — заключила психолог.

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