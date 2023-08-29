Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:50, 29 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала способ побороть стресс с помощью простого рисунка

Психолог Дугенцова: дыхательное упражнение «Квадрат» поможет побороть стресс

Фото: Bench Accounting / Unsplash

В борьбе со стрессом могут помочь дыхательные упражнения и медитации, считает психолог Дарья Дугенцова. Способ побороть стресс с помощью простого рисунка она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, существует простой и эффективный способ под названием «Квадрат». «Он заключается в том, чтобы параллельно рисовать на листе квадрат и в этот момент поочередно вдыхать, задерживать дыхание и после выдыхать. Желательно сделать хотя бы пять таких подходов, при этом лучше сидеть во время этого упражнения», — объяснила Дугенцова.

Кроме того, продолжила она, чтобы перестать беспокоиться, можно начать перечислять вслух маленькие предметы или детали в окружении, на которые человек раньше не обращал внимания. «Также можно найти в интернете медитацию от тревоги или стресса. Медитация помогает обратиться к телу, ощутить себя в моменте и перестать беспокоиться и накручивать себя», — заключила психолог.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Ранее главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников назвал способ побороть осеннюю хандру. По словам врача, действенным способом сократить дефицит витамина D осенью является спорт.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

    Глава сессии ГА ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости