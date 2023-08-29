Обнаружен новый остаток сверхновой

Телескоп ASKAP обнаружил новый остаток сверхновой SNR G288.8-6.3

Международная группа астрономов обнаружила новый остаток сверхновой, получившей обозначение SNR G288.8-6.3. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной на сайте arXiv.

Остатки сверхновой представляют собой диффузные туманности, которые расширяются в межзвездную среду, содержащие выброшенный материал звезды. Они рассеивают тяжелые элементы, образовавшиеся в результате сверхновой, обеспечивая энергию, необходимую для нагрева окружающего вещества. Считается, что эти объекты ответственны за ускорение галактических космических лучей.

Открытие нового остатка сверхновой было сделано с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP на частоте 943,4 мегагерца и полосе пропускания 288 мегагерц. Размер SNR G288.8-6.3 достигает 130 световых лет, и сам он расположен примерно в 4200 световых годах от Земли и примерно в 456 световых годах над галактической плоскостью. Таким образом, этот остаток является одним из крупнейших и ближайших объектов такого рода.

SNR G288.8-6.3 имеет относительно низкую поверхностную радиояркость, что вместе с другими свойствами указывает на возраст около 13 тысяч лет. Ударного сжатия в остатке достаточно, чтобы создать достаточно большие магнитные поля, объясняющие генерацию синхротронного излучения.