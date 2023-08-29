Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

«Российская газета»: новогодние путевки в Таиланд подорожали на 30-40 процентов

Стоимость путевок в Таиланд на новогодние каникулы оказалась на 30-40 процентов выше, чем осенью 2023 года. О сезонном подорожании туров в страну предупредила «Российская газета».

Россияне уже начали бронировать поездки в Азию на Новый год, выяснило издание. Стоимость билетов в Таиланд зимой примерно на 25 процентов выше, чем осенью, а отели дорожают на 40-50 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается с путевками в Индонезию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточнил, что в среднем поездка в Таиланд обходится россиянам в 250-350 тысяч рублей на двоих.

Газета уточнила, что отдых в странах Юго-Восточной Азии набирает популярность у россиян. По итогам года Таиланд могут посетить 1,5 миллиона туристов из России — это уровень допандемийного 2019 года. Путешественников привлекает доступность туров и смягчение визового режима.

Ранее власти Таиланда сообщили, что планируют увеличить срок безвизового пребывания российских туристов с 30 до 90 дней. Аналогичные послабления могут ввести и для жителей Казахстана.