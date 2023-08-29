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11:16, 29 августа 2023Силовые структуры

Пытавшегося поджечь военкомат пьяного россиянина задержали

В Уфе полиция задержала 21-летнего мужчину, который пытался поджечь военкомат

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Уфе полиция задержала 21-летнего мужчину, который рано утром 29 августа пытался поджечь сборный пункт военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пьяный молодой человек пришел к военкомату со спичками и пятилитровой канистрой бензина, однако на месте увидел силовиков, растерялся и попытался убежать. Его задержали и доставили в отдел. Теперь правоохранители выясняют, зачем россиянину понадобился такой набор.

Ранее в Свердловской области 45-летний мужчина попытался поджечь военкомат. Он бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания военного комиссариата. Охранник заметил возгорание и быстро потушил пламя.

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