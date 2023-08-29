Названы особенности открытого на Украине месторождения газа

Аналитик Юшков: открытое на Украине месторождение не даст много газа

Открытое на территории Украины месторождение газа с геологическим запасом в один миллиард кубов маленькое. Оно не даст много топлива, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности нового месторождения.

«Под сухую месторождение никогда не разрабатывается. Суммарно за годы его эксплуатации возможно будет достать меньше миллиарда кубов. А ежегодное извлечение, скорее всего, будет порядка десятка миллионов кубов, даже не сотен. Поэтому это месторождение погоды даже на внутреннем украинском рынке не сделает», — заявил аналитик.

По словам Юшкова, сейчас речь идет о том, что компания «Укргаздобыча» пробурила скважину и нашла газ. Дальше будет приниматься решение — нужно ли это месторождение разрабатывать.

«Судя по тому, что они отчитались, видимо, они уже имеют готовую инфраструктуру и посчитали, что это месторождение рентабельно. Но оно не повлияет на общегосударственную добычу. Поэтому говорить о том, что Украина станет газовой державой, нет, конечно, этого не произойдет», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Маленькие месторождения, которые вводят в эксплуатацию на Украине, позволяют им сдерживать падение добычи газа. Украина лучшие свои годы в плане производства газа прожила уже давно. Пик добычи был в 70-е, и после этого объемы производства постоянно снижались Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. По предварительной оценке, его запасы могут достигать миллиарда кубометров.