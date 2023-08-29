Президент Бразилии заявил о желании обсудить перемены в СБ ООН с Байденом

Президент Бразилии заявил о желании обсудить перемены в СБ ООН с Джо Байденом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва заявил о желании обсудить перемены в Совбезе (СБ) ООН с президентом США Джо Байденом. Об этом политик написал в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter).

«Я говорю о Совете Безопасности ООН с 2003 года и собираюсь обсудить это с президентом Джо Байденом. Нужны страны, которые могут выступать посредниками в конфликтах. Наша война должна быть против голода, против безработицы», — сообщил он.

В июне Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. Это делается в том числе из-за критики по поводу невозможности урегулировать конфликт на Украине в нынешних условиях. США предлагают увеличить число постоянных членов Совбеза. Еще в сентябре 2022 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Байден заявил, что Совет Безопасности должен стать более инклюзивным.

Сейчас постоянным членством в Совбезе ООН обладают всего пять стран: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Каждая из них может накладывать вето на резолюции Совбеза и тем самым блокировать их принятие. Также в орган входят десять непостоянных членов, которые избираются на два года по географическому принципу.