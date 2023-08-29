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18:40, 29 августа 2023Россия

Пожар на площади трех вокзалов в Москве попал на видео

Появились кадры пожара на площади трех вокзалов в Москве

В сети появились кадры пожара на так называемой площади трех вокзалов в Москве. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно одноэтажное здание, которое охвачено огнем. Рядом с ним стоит пожарная машина, а рядом с ней сотрудники МЧС, которые пытаются потушить пожар.

«Вот, пошли, вон они пошли сейчас тушить. Вот только-только начали», — прокомментировал происходящее автор видео.

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    Никита Абрамов
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