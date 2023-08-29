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07:53, 29 августа 2023Россия

Восемь человек пострадали в аварии с двумя легковыми авто в российском регионе

В Свердловской области при столкновении двух авто пострадали восемь человек

Фото: Pixabay

При столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области пострадали восемь человек. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что авария произошла на 55-м километре федеральной трассе Екатеринбург—Шадринск—Курган близ въезда в деревню Черноусово. Среди пострадавших все мужчины, один из них — подросток.

«Госпитализировано 6 человек, 2 человека отказались от госпитализации. Четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении ГБ Каменск-Уральского (в том числе подростку), их состояние ближе к удовлетворительному», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что еще двоих пострадавших в результате ДТП врачи поместили в реанимацию Екатеринбурга, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Пензе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадали три человека: два водителя после оказания медицинской помощи на месте были отпущены, еще один получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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    Анастасия Шейкина
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