Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве достигло 53

Число пострадавших после употребления шаурмы и курицы гриль в точке быстрого питания на севере Москвы выросло до 53. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Там пояснили, что расследование было начато после сообщений о пяти случаях кишечной инфекции у посетителей кафе, которое расположено по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 2.

«Среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и курицу гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей 9 и 13 лет», — говорится в сообщении пресс-службы. В инфекционные стационары госпитализировали 42 человека, из них на амбулаторное лечение выписали 10. У 20 пострадавших установлен диагноз «сальмонеллез».

Помимо того, в ходе расследования в кафе сняли с реализации более 180 килограммов продукции, у которой отсутствовала маркировка, а также не были указаны производители, даты изготовления и сроки годности.

О массовом отравлении в столичном кафе курицей гриль и шаурмой ранее сообщила региональная прокуратура. По их данным, изначально пострадавших было 23. Позднее Роспотребнадзор сообщил, что число отравившихся в московском кафе выросло и достигло 35.