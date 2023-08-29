Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 29 августа 2023Бывший СССР

На границе Украины и Белоруссии взорван мост

На границе Белоруссии и Украины взорван железнодорожный мост

Фото: Telegram-канал «ТРИ СЕСТРЫ»

На границе Белоруссии и Украины взорван железнодорожный мост, передает украинский Telegram-канал «УНИАН». Инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» примерно в 3:30 ночи 29 августа.

По предварительным данным, ударившая рядом молния спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. На опубликованных кадрах видно разрушенное железнодорожное полотно как в сторону Белоруссии, так и в сторону Украины. Также оказались повреждены опоры моста.

Ранее главы министерств внутренних дел (МВД) Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания «Вагнер» покинула территорию республики.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина

    Россиянам дали советы по оформлению детской

    Украинский беспилотник уничтожен в небе над Черным морем

    Вратарь «Зенита» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

    В Белом доме озадачились вопросом о пиве

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Депутат Госдумы рассказал о «блатующих» в зоне СВО бывших заключенных

    Песков прокомментировал крушение «Луны-25»

    На границе Украины и Белоруссии взорван мост

    Мировой судья устроил стрельбу из пистолета в пункте полиции российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости