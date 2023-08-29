На границе Украины и Белоруссии взорван мост

На границе Белоруссии и Украины взорван железнодорожный мост

На границе Белоруссии и Украины взорван железнодорожный мост, передает украинский Telegram-канал «УНИАН». Инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» примерно в 3:30 ночи 29 августа.

По предварительным данным, ударившая рядом молния спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. На опубликованных кадрах видно разрушенное железнодорожное полотно как в сторону Белоруссии, так и в сторону Украины. Также оказались повреждены опоры моста.

Ранее главы министерств внутренних дел (МВД) Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания «Вагнер» покинула территорию республики.