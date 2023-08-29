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16:22, 29 августа 2023Ценности

Парикмахер посоветовала лучшее место для мытья головы

Фото: Sarayut Sridee / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии посоветовала лучшее место для мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, специалистка рассказала, что для данной процедуры лучше всего подойдет ванна, а не душевая кабина. При этом нужно наклонить голову вниз. По ее словам, такое положение позволит тщательно очистить все пряди от загрязнений и правильно нанести на них кондиционер.

Кроме того, эксперт отметила, что у многих людей на спине появляются небольшие высыпания в виде прыщей после мытья головы в душе. Валентайн объяснила, что такую реакцию кожи вызывают компоненты косметических средств, остатки которых стекают вместе с водой по телу.
В связи с этим автор видео рекомендует поменять позу, чтобы больше не сталкиваться подобными проблемами.

Ранее блогерша Десарай Рабб раскрыла правильный способ мытья головы. В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @beautybydesaray призвала избегать горячей воды, чтобы не пересушивать кожу головы. Помимо этого, она посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на волосы.

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    Мария Винар
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