Парикмахер посоветовала лучшее место для мытья головы

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии посоветовала лучшее место для мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, специалистка рассказала, что для данной процедуры лучше всего подойдет ванна, а не душевая кабина. При этом нужно наклонить голову вниз. По ее словам, такое положение позволит тщательно очистить все пряди от загрязнений и правильно нанести на них кондиционер.

Кроме того, эксперт отметила, что у многих людей на спине появляются небольшие высыпания в виде прыщей после мытья головы в душе. Валентайн объяснила, что такую реакцию кожи вызывают компоненты косметических средств, остатки которых стекают вместе с водой по телу.

В связи с этим автор видео рекомендует поменять позу, чтобы больше не сталкиваться подобными проблемами.

Ранее блогерша Десарай Рабб раскрыла правильный способ мытья головы. В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @beautybydesaray призвала избегать горячей воды, чтобы не пересушивать кожу головы. Помимо этого, она посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на волосы.