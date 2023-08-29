Российским невестам назвали самые модные свадебные прически

Звездный стилист, чемпион России по визажу Иван Субота назвал невестам самые модные свадебные прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

Специалист рассказал, что в настоящий момент в тренде небрежные локоны и гладкие пучки. В первом случае дополнить прическу можно неброскими аксессуарами. Что касается пучков, то Субота призывает не затягивать их слишком туго и фиксировать их жгутами.

Кроме того, собеседник издания порекомендовал присмотреться к хвостам и укладке-ракушке. «Незаслуженно забытая прическа наших мам торжественно вернулась в моду в 2023-м. Ракушка много кому подходит, проста в сборке и при этом элегантно вытягивает шею», — заявил Субота и призвал не использовать слишком много лака для волос.

Визажист предложил отказаться в этом свадебном сезоне от шиньонов. «Однозначный антитренд — тугие локоны-кудельки и чрезмерный объем с использованием шиньонов», — заключил он.

В апреле организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки фигуры невесты на церемонии бракосочетания. Джорджи Митчелл рассказала, что виновницы торжества могут использовать при необходимости вату и накладки на грудь. По словам блогерши, данные предметы помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок.