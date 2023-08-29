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11:18, 29 августа 2023Ценности

Российским невестам назвали самые модные свадебные прически

Фото: Unsplash

Звездный стилист, чемпион России по визажу Иван Субота назвал невестам самые модные свадебные прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

Специалист рассказал, что в настоящий момент в тренде небрежные локоны и гладкие пучки. В первом случае дополнить прическу можно неброскими аксессуарами. Что касается пучков, то Субота призывает не затягивать их слишком туго и фиксировать их жгутами.

Кроме того, собеседник издания порекомендовал присмотреться к хвостам и укладке-ракушке. «Незаслуженно забытая прическа наших мам торжественно вернулась в моду в 2023-м. Ракушка много кому подходит, проста в сборке и при этом элегантно вытягивает шею», — заявил Субота и призвал не использовать слишком много лака для волос.

Визажист предложил отказаться в этом свадебном сезоне от шиньонов. «Однозначный антитренд — тугие локоны-кудельки и чрезмерный объем с использованием шиньонов», — заключил он.

В апреле организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки фигуры невесты на церемонии бракосочетания. Джорджи Митчелл рассказала, что виновницы торжества могут использовать при необходимости вату и накладки на грудь. По словам блогерши, данные предметы помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок.

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    Мария Винар
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