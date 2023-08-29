Танцовщица рассказала о причине улучшения интимной жизни после 20 лет брака

Танцовщица Джордан: улучшить секс помогла уверенность в себе после похудения

Популярная танцовщица Ола Джордан рассказала, что обретенная после похудения уверенность в себе помогла ей улучшить секс после 20 лет брака. Ее цитирует The Sun.

Профессиональные танцоры Джеймс и Ола Джордан более 10 лет участвовали в популярном шоу на британском телевидении и всегда были в отличной форме. Проблемы с лишним весом, по словам Олы, начались в 2020 году, когда они впервые стали родителями и были вынуждены сидеть дома из-за локдауна. «Мы знали, что мы не в лучшей форме. Но такое случается, когда прекращаешь танцевать часами каждый день и рожаешь ребенка», — говорит Ола.

Джордан отметила, что начала худеть вместе с мужем. Оба сели на диету, стали заниматься спортом и через несколько месяцев сбросили примерно по 20 килограммов лишнего веса. Теперь, по ее словам, их интимная жизнь стала гораздо лучше, чем когда-либо в прошлом. «Если я ношу в спальне что-то сексуальное, конечно, это придает уверенности», — объяснила причину Джордан.

40-летняя танцовщица подчеркнула, что вера в себя влияет не только не секс, но на другие сферы жизни. После похудения ей хочется чаще гулять, встречаться с людьми, наряжаться и выходить в свет. Кроме того, по словам Джордан, ей стало проще двигаться и играть с дочерью.

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