В Белом доме озадачились вопросом о пиве

Fox News: вопрос о пиве поставил пресс-секретаря Белого дома в тупик

Вопрос о потреблении пива поставил в тупик пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции. Об этом сообщает Fox News.

Корреспондент Fox News дважды спросил Жан-Пьер о возможном желании администрации президента США Джо Байдена ограничить потребление пива, сославшись на заботу о здоровье граждан. Пресс-секретарь озадачилась вопросом и ответила уклончиво, сославшись на незнание контекста.

«Позвольте мне сказать вам, что я не имею к этому отношения и не собираюсь отвечать на этот вопрос, — ответила пресс-секретарь. — Я оставлю это экспертам и просто не буду его комментировать».

Вопрос был связан с недавними заявлениями директора Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA) Джорджа Куба. Директор предупредил о возможном заимствовании США канадского опыта по рекомендации ограничения употребления пива двумя бутылками в неделю. Новые рекомендации Минздрав США примет в 2025 году.

Ранее в России предложили ввести минимальную цену на пиво. В Союзе российских пивоваров считают, что бороться с поддельным алкоголем нужно, принимая комплексные меры, например, повысив ценовую привлекательность пива. Для этого в организации предложили ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток.