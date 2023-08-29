В российских школах и колледжах начали проводить единые учения на случай ЧС

В школах и колледжах России впервые проводят единые учения на случай ЧС

В школах и колледжах по всей России начали проводить единые учения по отработке действий при чрезвычайных (ЧС) и иных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России в Telegram-канале.

«Впервые в стране пройдут всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, а также иных чрезвычайных ситуациях», — говорится в заявлении ведомства.

Мероприятие проводится совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и региональных властей. В ходе учений проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Учения с 29 по 30 августа ранее анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.

