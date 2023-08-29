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04:51, 29 августа 2023Мир

В Великобритании назвали ключевой фактор провала Украины

Британский полковник Диггинс: провал ВСУ связан с превосходством РФ в воздухе

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Трудности в продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с превосходством российской армии в воздушном пространстве. Об этом заявил британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс в интервью телеканалу TalkTV.

Он указал на то, что украинская армия сейчас находится в невыгодном положении. «Цифры против них. У них нет превосходства в воздухе», — подчеркнул он. Эксперт напомнил, что любая масштабная военная кампания, начиная с 1917 года, выигрывалась за счет превосходства в воздухе. «А у них нет этого. И это ключевой фактор, который играет против них», — назвал он причину провала.

В июне западное издание The Wall Street Journal признало превосходство РФ над Украиной в воздухе. В статье отмечается, что российские военные воспользовались более сильной авиацией и ограниченной системой украинской противовоздушной обороны (ПВО), чтобы уничтожить часть западных вооружений, переданных Киеву.

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    Марина Совина
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