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09:03, 30 августа 2023Среда обитания

Подсчитано число необходимых для покупки квартиры в России зарплат

«Авито Недвижимость»: для покупки квартиры россиянам необходимо 37 зарплат

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для покупки квартиры россиянам придется потратить почти четыре десятка средних месячных зарплат. Число необходимых для приобретения жилья в разных городах страны назвали эксперты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 квадратных метров в соответствующем регионе. Средняя по России стоимость такого объекта составляет 2,7 миллиона рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы приобрести жилье без привлечения кредитных средств, россиянину потребуются в среднем 37 зарплат.

Показатель зависит от города. Так, в Москве компактная квартира стоит 4,05 миллиона рублей — жителям столицы нужно 32 зарплаты (127,3 тысячи рублей), чтобы купить жилье. В Санкт-Петербурге стоимость квартиры составляет 3,9 миллиона, или 42 средние зарплаты (93,3 тысячи рублей). Меньше всего зарплат на приобретение объекта в своем регионе понадобится жителям Красноярска (17 зарплат), Тюмени (18) и Ульяновска (20). Дольше всего копить придется покупателям из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).

Ранее россиянам назвали срок окупаемости квартиры, которую сдают в аренду. Для нового жилья срок составил 20 лет, а для вторичного — 15 лет.

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    Александра Качан
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