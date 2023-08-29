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13:14, 29 августа 2023Бывший СССР

В ОБСЕ прокомментировали слова Зеленского о выборах на Украине

В ОБСЕ заявили, что не получали от Украины информации о готовящихся выборах

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Представитель Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщил РИА Новости, что в ведомстве не получали от Украины информации о готовящихся в стране выборах.

«Никакой информации о том, что Украина собирается проводить выборы, к нам не поступало. Также к нам не поступало никаких приглашений с Украины, касающихся выборов», — прокомментировал он ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы главы государства в военное время запрещено, однако он готов отойти от правил при некоторых условиях. Одним из них, по словам политика, должна стать финансовая поддержка Запада для проведения выборов.

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    Алевтина Запольская
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