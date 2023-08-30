В России захотели создать отель с безалкогольным all inclusive

РТС: в отеле Atelika Hotel Group захотели ввести безалкогольный all inclusive

В России задумались о введении безалкогольной системы all inclusive. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РТС).

Отмечается, что специальные пакеты для гостей, не желающих употреблять горячительные напитки, захотели создать в одном из отелей сети Atelika Hotel Group, расположенном в Тверской области.

«Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант», — отметил генеральный директор сети отелей Алексей Высоканов.

По его словам, эта идея направлена не на экономию средств гостиницы, так как себестоимость алкоголя в день составляет около 100-120 рублей на человека, а исключительно на привлечение новых клиентов.

«Мы рассматриваем такой ход исключительно как маркетинговый, потому что есть определенная категория отдыхающих, которая вообще хотела бы исключить на отдыхе алкоголь и тех, кто его потребляет», — поделился Высоканов.

Ранее российские туроператоры стали предлагать путевки в отели Турции с безалкогольной системой «все включено». Пока речь идет об ограниченном числе предложений в отелях Антальи и Эгейского побережья, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).