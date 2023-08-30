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15:24, 30 августа 2023Ценности

Александр Рогов назвал трендовую модель сапог на осень

Стилист Рогов назвал высокие сапоги с пряжками модными осенью 2023 года

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал трендовую модель сапог на осень 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на высокие сапоги с пряжками по всей длине внешней стороны голенища итальянского бренда Miu Miu. Свои слова он проиллюстрировал снимками стритстайл-образов с указанной обувью.

На размещенных кадрах девушки сочетали данные модные изделия с кожаными плащами, гетрами и шортами, оверсайз-куртками и платьями-комбинациями, прозрачными кружевными нарядами, а также юбками с рюшами и футболками с принтом. «Даже я такие хочу. Очень похожие есть в Re — бывший Reserved, — в "Эконике" и в коллекции бренда Portal», — отметил специалист.

Ранее в августе Александр Рогов также назвал модное сочетание вещей на осень. По словам специалиста, в предстоящем сезоне будут актуальны шлепанцы на низком ходу в комбинации с плотными носками.

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    Алина Гостева
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