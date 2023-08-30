Британка подала иск за обращение «умная женщина» и проиграла

Telegraph: британка проиграла иск о дискриминации за обращение «умная женщина»

Бывшая сотрудница Минобороны Великобритании Кристин Роджерс подала иск против высокопоставленного армейского офицера, но проиграла. Об этом сообщает газета Telegraph.

По данным издания, она обратилась в суд после своего увольнения. Роджерс возмутили комментарии коллеги, который отметил, что она «умная женщина» и «не любит мужчин». Такое поведение она сочла дискриминацией по половому признаку, однако судьи не разделили ее точку зрения. «Все иски о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судья назвал ее "сверхчувствительной"», — говорится в материале.

При этом уточняется, что суд принял решение о выплате оборонным ведомством компенсации истице, поскольку счел ее увольнение несправедливым.

Ранее 60-летняя британка подала иск против 72-летнего бывшего мужа. Она утверждала, что мужчина развелся с ней и уволил из своей ювелирной компании из-за более молодой любовницы. Женщина также обвинила его в краже и финансовых махинациях, но суд отклонил большинство ее претензий, включая обвинения в эйджизме.