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12:00, 30 августа 2023Мир

Пекин ответил на признание Британией независимости Тайваня

МИД КНР: признание Британией независимости Тайваня противоречит фактам

Фото: Aly Song / Reuters

Заявление комитета по иностранным делам британского парламента, где утверждается о независимости Тайваня, противоречит фактам. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Доклад, в котором говорится о независимости Тайваня, противоречит фактам. Китай призывает британский парламент к соблюдению принципа "одного Китая" и основных юридических норм международных отношений», — сообщил представитель китайского МИД.

Ван Вэньбинь также потребовал уважения территориальной целостности КНР и национальных интересов страны. По мнению дипломата, подобными действиями Лондон посылает «ложные сигналы» сепаратистским силам.

Ранее парламент Великобритании впервые официально назвал Тайвань независимой страной. Такой шаг связывают с ростом напряженности между Пекином и Лондоном, происходящим в последние годы, и заявлениями премьер-министра Великобритании Риши Сунака о «завершении золотого века» в британско-китайских отношениях.

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    Максим Габриелян
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