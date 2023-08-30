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18:45, 30 августа 2023Россия

Шансы ВСУ высадиться в Крыму оценили

Депутат ГД от Крыма Шеремет: попытки ВСУ высадиться на полуострове обречены

Фото: Unsplash

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму обречены. Так шансы ВСУ на успех оценил депутат Государственной думы от этого региона Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, Украина отправляет диверсантов к побережью полуострова не для того, чтобы воевать, а для создания панических настроений.

«Цель украинских диверсантов является побережье Крыма, и главная задача врага не воевать, а просто посеять панику и сбежать (...) Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью», — заявил он.

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Шеремет добавил, что российские военнослужащие и правоохранители достанут противника везде — и на суше, и на море.

Ранее сообщалось, что российские самолеты за 30 августа уничтожили в Черном море шесть скоростных десантных катеров ВСУ, два из которых потопили в районе острова Змеиный.

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    Марк Леонов
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