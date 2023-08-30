Российским первоклассникам выдали военную форму перед 1 сентября

В Нижнем Новгороде пожаловались на выдачу военной формы детям перед 1 сентября

В Нижнем Новгороде родители пожаловались, что первоклассникам в школе № 172 перед линейкой, которая пройдет 1 сентября, выдали военную форму. Об этом сообщает «В городе N».

«Выдали военную форму, которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября. Вместо бантов и праздничной школьной формы», — приводит редакция слова родителей будущей ученицы.

В свою очередь директор образовательного учреждения Ирина Яганова пояснила, что никакой линейки с военной формой не планировалось, так как мероприятие пройдет в традиционном стиле.

«Так как на будущий учебный год планируется в параллельных первых классах программа "Орлята России", была закуплена форма, и форма была выдана для того, чтобы померить, выявить соответствие размерных рядов», — приводит «Подъем» слова директора школы.

Яганова добавила, что в школе каждый год праздник проходит в одном стиле и в этот раз ничего менять не планируется. Форма, по ее словам, будет использоваться на внеурочных занятиях.

Ранее в магнитогорском бассейне «Ровесник» устроили детские соревнования по заплывам с автоматами. Отмечается, что в соревновании приняли участие российские школьники в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие военно-патриотические клубы. Дети ныряли в бассейн в камуфляже и проплывали дистанцию с точными копиями автоматов Калашникова в руках.