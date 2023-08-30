Песков заявил о нежизнеспособности гарантий Запада для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о западных гарантиях для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Не понятно, о каком формате гарантий идет речь. Но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности — они не могут быть жизнеспособными», — заявил он.

Представитель Кремля объяснил, что целый клуб стран подписал ряд соглашений о предоставлении Украине неких гарантий безопасности на двусторонней основе.

Ранее в США заявили о сложностях разработки гарантий безопасности для Киева. Отмечается, что Белый дом не может выработать четкие гарантии безопасности для Киева, так как у нее нет возможности обеспечить их выполнение в ближайшее время.