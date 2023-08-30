Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:10, 30 августа 2023Наука и техника

Окончание ледниковых эпох связали с прецессией оси Земли

Nature Geoscience: межледниковья плейстоцена наступали из-за прецессии оси Земли

Изображение: Hobart et al. 2023 / phys.org

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что оледенения позднего плейстоцена прекращались из-за прецессии оси Земли, а не из-за эксцентриситета орбиты, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Для позднего плейстоцена, который длился от 129 до 11,7 тысячи лет назад, была характерна цикличность, когда холодный климат ледниковых эпох сменялся более теплыми межледниковыми периодами. Предполагается, что это связано с тремя факторами, влияющими на количество поступающей на Землю солнечной радиации. К ним относятся циклы Миланковича, представляющие собой периодические изменения формы орбиты Земли; наклон орбиты Земли, который варьируется от 22,1 до 24,5 градуса в течение 41 тысячи лет; и прецессию, когда меняется направление оси планеты в течение 23 тысяч лет.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Хотя циклы Миланковича считаются основным фактором, определяющим переход от оледенения к межледниковью и наоборот, имеются данные, что на самом деле изменения климата могли быть результатом изменения наклона и прецессии оси Земли. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые смоделировали влияние наклона и прецессии на сроки окончания фаз оледенения и сопоставили теоретические результаты с соотношениями изотопов кислорода в донных отложениях Северной Атлантики.

Было проанализировано соотношение изотопов кислорода-18 и кислорода-16 в раковинах ископаемых фораминифер, содержащихся в кернах глубоководных отложений. При более теплых условиях происходит испарение кислорода-16, в результате чего вода обогащается более тяжелым кислородом-18, который затем включается в состав раковин. Модель продемонстрировала, что в позднем плейстоцене именно прецессия оси способствовало значительному таянию ледниковых щитов летом в Северном полушарии.

Циклы прецессии заметно различаются между окончаниями ледников, что, по мнению авторов, можно объяснить конкурирующим влиянием наклона оси, а также изменчивым размером ледникового покрова в начале каждого цикла. Тем не менее самые крупные события таяния отчетливо связаны с изменениями прецессии оси.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости