Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 30 августа 2023Россия

Указатели к могиле Пригожина появились на петербургском кладбище

На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина

Фото: Reuters

На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле бизнесмена Евгения Пригожина. Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На фото видно прикрепленную к дереву стрелку с надписью «К могиле Пригожина Е.В.».

Канал сообщает, что указатели установили для того, чтобы желающие проститься с Пригожиным не тратили время на поиск места захоронения бизнесмена.

Пригожина похоронили 29 августа. На кладбище рассказали, что в соответствии с пожеланиями родственников церемонию погребения провели непублично. Бизнесмен погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

    В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

    Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

    Фитнес-тренер раскрыла нюансы похудения в области нижней части живота

    Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» оштрафовали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости