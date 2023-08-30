Указатели к могиле Пригожина появились на петербургском кладбище

На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина

На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле бизнесмена Евгения Пригожина. Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На фото видно прикрепленную к дереву стрелку с надписью «К могиле Пригожина Е.В.».

Канал сообщает, что указатели установили для того, чтобы желающие проститься с Пригожиным не тратили время на поиск места захоронения бизнесмена.

Пригожина похоронили 29 августа. На кладбище рассказали, что в соответствии с пожеланиями родственников церемонию погребения провели непублично. Бизнесмен погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области.