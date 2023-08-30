Губернатор объяснил громкие звуки в Калужской области

Шапша объяснил громкие звуки в Калужской области уничтожением взрывчатки

Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, является следствием подрыва оставшейся на месте падения сбитого ночью украинского беспилотника взрывчатки. Так звуки объяснил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Группа саперов, обследовав опасный груз, приняли решение уничтожить его», — написал он.

За ночь 30 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали семь регионов России, в том числе Калужскую область.

Дрон над Калужской областью сбили около 2:00 по московскому времени. В Минобороны заявили, что один БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Также Шапша уточнил, что в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.