Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 30 августа 2023Россия

Губернатор объяснил громкие звуки в Калужской области

Шапша объяснил громкие звуки в Калужской области уничтожением взрывчатки
СюжетМинобороны:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, является следствием подрыва оставшейся на месте падения сбитого ночью украинского беспилотника взрывчатки. Так звуки объяснил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Группа саперов, обследовав опасный груз, приняли решение уничтожить его», — написал он.

За ночь 30 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали семь регионов России, в том числе Калужскую область.

Дрон над Калужской областью сбили около 2:00 по московскому времени. В Минобороны заявили, что один БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Также Шапша уточнил, что в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости