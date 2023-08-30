Появились кадры с места уничтожения направлявшегося к Москве беспилотника

Появились кадры с места уничтожения беспилотника в Подмосковье

В сети появились кадры с места уничтожения направлявшегося к Москве беспилотного летательного аппарата. Снимки публикует Telegram-канал Shot.

О перехвате дрона в Московской области сообщило Минобороны России. Инцидент произошел около 03:30.

Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он врезался в дерево между жилыми домами в подмосковной деревне Лукино и сдетонировал, возгорания не произошло. В одном из домов повредило забор, в четырех выбиты стекла, пишет Shot.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате случившегося никто не пострадал.