Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 30 августа 2023Путешествия

Зарубежная авиакомпания решила перейти на российскую систему бронирования

Авиакомпания «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования «Леонардо»

Фото: Tairo Lutter / Globallookpress.com

Зарубежная авиакомпания «Белавиа» решила перейти на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

В источнике отмечается, что в связи с этими изменениями с 20:00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут недоступны такие услуги, как бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

При этом на портале говорится, что во время перехода на новую систему все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию, а пассажиров с заранее купленными билетами будут регистрировать в аэропортах в штатном режиме. Планируется, что все сервисы возобновят работу уже 2 сентября.

Ранее в Минтрансе России отчитались, что все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. В ведомстве уточнили, что работа с российскими системами позволит не только гарантировать конфиденциальность персональных данных, но и обеспечит суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Российские самолеты устроили охоту за скоростными катерами ВСУ в Черном море. Потоплены шесть кораблей Украины

    Россиянкам назвали модную замену резиновым сапогам

    Губернатор объявил о возобновлении работы аэропорта Пскова после атаки дрона

    После смены бренда Domino's Pizza в России пообещали новое меню

    Названо основное условие при выборе между ПВО и РЭБ для уничтожения БПЛА

    Бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл причину распада дуэта

    Под Воронежем дрон уничтожил сельский туалет

    Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

    У российского школьника остановилось сердце после употребления энергетика и комы

    Россиянин получил три года колонии за стрельбу из карабина по соседским детям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости