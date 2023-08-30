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18:54, 30 августа 2023Среда обитания

Названы не нашедшие отечественных аналогов детали для лифтов

«Мослифт»: заменить российскими аналогами пока не удалось кнопки вызова лифтов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заменить российскими аналогами пока не удалось кнопки вызова лифтов и ряд других импортных компонентов. Об этом рассказал заместитель генерального директора по заводским операциям АО «Мослифт» Николай Баранов, пишет РИА Новости.

Среди других деталей, которые пока не нашли замену, специалист назвал безредукторную лебедку, пост ревизии, частотный преобразователь, табло TFT и кнопки приказа. По словам Баранова, аналоги некоторым из этих компонентов сейчас находятся на испытаниях — скоро их начнут массово производить в России. Часть деталей отечественного производства пока не может конкурировать с китайскими ценами, поэтому их пока закупают за рубежом.

Что касается кнопок приказа и вызова, то «Мослифт» не устраивает дизайн и характеристики устройств, которые предлагают российские производители. Собственное производство табло TFT, на которых отображается нумерация этажей, по словам Баранова, компания планирует запустить в сентябре 2023 года, используя российские платы и программное обеспечение. «Из Китая будет привозиться только экран, так как в России подобных не производят», — уточнил специалист.

Ранее в Генеральной прокуратуре подсчитали число регионов России с опасными лифтами. По данным ведомства, риски для жизни и здоровья людей представляют подъемные устройства в 59 субъектах страны. Специалисты пояснили, что лифты в этих регионах не включены в местные программы обновления. Там находятся более 47 тысяч проблемных подъемников, у которых истекает срок службы.

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    Нина Ташевская
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