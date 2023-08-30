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13:59, 30 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Никита Цицаги / News.ru / Globallookpress.com

Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что противник предпринял попытки атак в районе Белогоровки, Зайцева и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР), потери ВСУ составили 380 человек.

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Кроме того, на донецком направлении за минувшие сутки российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины, семь авто, две гаубицы Д-20 и противотанковую пушку «Рапира». Также удалось поразить склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ близ Пречистовки в ДНР.

В ночь на среду, 30 августа, Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что все цели ударов достигнуты и назначенные объекты поражены.

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    Анастасия Шейкина
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