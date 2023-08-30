Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что противник предпринял попытки атак в районе Белогоровки, Зайцева и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР), потери ВСУ составили 380 человек.

Кроме того, на донецком направлении за минувшие сутки российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины, семь авто, две гаубицы Д-20 и противотанковую пушку «Рапира». Также удалось поразить склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ близ Пречистовки в ДНР.

В ночь на среду, 30 августа, Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что все цели ударов достигнуты и назначенные объекты поражены.