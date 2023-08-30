Российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по пунктам управления ВСУ

Российские войска в ночь на 30 августа нанесли групповой удар по пунктам управления и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что атака была совершена с помощью оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

В эту же ночь украинские беспилотные летательные аппараты атаковали семь российских регионов. Под ударом оказались Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь. В частности в Пскове в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.