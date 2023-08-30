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03:36, 30 августа 2023Россия

В России усомнились в возможности переговоров о мире с Зеленским

Сенатор Карасин усомнился в возможности переговоров о мире с Зеленским

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Надеяться на достижение мира с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня не приходится, считает председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский своей публичной ненавистью к России загнал себя в угол, из которого вряд ли сможет выйти. Каждым своим выступлением он доказывает, что Россия — традиционный враг Украины, перечеркивает историю, сносит памятники, выступает против РПЦ и так далее. Поэтому больших надежд на это (достижение мира с Зеленским — прим. "Ленты.ру") нет», — заявил он.

По словам Карасина, Россия должна спокойно продолжать отстаивать свою линию и на поле боя, и в публичной полемике.

«Нам необходимо вести дело к тому, чтобы на Украину пришел здравый смысл и мир, который позволит людям этого и следующих поколений жить с верой в будущее. Иначе на протяжении многих десятилетий Украиной будут играть силы, далекие от этой страны, силы, которые хотят поссорить наши народы надолго», — считает он.

Надо набираться умения и вести дело к тому, чтобы кризис на Украине был урегулирован

Григорий Карасинпредседатель международного комитета Совета Федерации
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