В России усомнились в возможности переговоров о мире с Зеленским

Сенатор Карасин усомнился в возможности переговоров о мире с Зеленским

Надеяться на достижение мира с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня не приходится, считает председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский своей публичной ненавистью к России загнал себя в угол, из которого вряд ли сможет выйти. Каждым своим выступлением он доказывает, что Россия — традиционный враг Украины, перечеркивает историю, сносит памятники, выступает против РПЦ и так далее. Поэтому больших надежд на это (достижение мира с Зеленским — прим. "Ленты.ру") нет», — заявил он.

По словам Карасина, Россия должна спокойно продолжать отстаивать свою линию и на поле боя, и в публичной полемике.

«Нам необходимо вести дело к тому, чтобы на Украину пришел здравый смысл и мир, который позволит людям этого и следующих поколений жить с верой в будущее. Иначе на протяжении многих десятилетий Украиной будут играть силы, далекие от этой страны, силы, которые хотят поссорить наши народы надолго», — считает он.

Надо набираться умения и вести дело к тому, чтобы кризис на Украине был урегулирован Григорий Карасин председатель международного комитета Совета Федерации

Ранее обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси заявил, что мир в украинском конфликте недостижим, пока Зеленский руководит Украиной. По его словам, бои могут идти еще очень долго.