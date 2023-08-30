Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:26, 30 августа 2023Экономика

Минздрав исключил рост цен на жизненно важные лекарства

Мурашко исключил риск роста цен на жизненно необходимые препараты в России

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Россиян заверили, что риск роста цен на жизненно важные лекарства в стране исключен. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам министра, цены на препараты из перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала 2023 года увеличились на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции. Он отметил, что цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков стоимости из-за валютных колебаний не ожидается.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Ранее фармацевтическая отрасль обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении новых лекарств в перечни Минздрава, в том числе ЖНВЛП и список высокозатратных нозологий (ВЗН). С начала года Минздрав уже дважды откладывал заседание специальной комиссии для одобрения препаратов на включении в перечни на следующий год.

Фармкомпании объяснили, что отсутствие ясности со стороны правительства не позволяет планировать сроки и объем производства лекарств, а также их импорт для зарубежных препаратов. Это может спровоцировать дефицит лекарств и проблемы с обеспечением пациентов, предупредили они.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Минздрав исключил рост цен на жизненно важные лекарства

    Россиянке в Европе отказали в перелете из-за гражданства

    В Европе захотели рекордно закупиться российским газом

    Обезьяна выхватила телефон у посетительницы зоопарка и сняла ее реакцию на видео

    Пролет метеора над российским регионом попал на видео

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости