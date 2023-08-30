Минздрав исключил рост цен на жизненно важные лекарства

Мурашко исключил риск роста цен на жизненно необходимые препараты в России

Россиян заверили, что риск роста цен на жизненно важные лекарства в стране исключен. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам министра, цены на препараты из перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала 2023 года увеличились на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции. Он отметил, что цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков стоимости из-за валютных колебаний не ожидается.

Ранее фармацевтическая отрасль обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении новых лекарств в перечни Минздрава, в том числе ЖНВЛП и список высокозатратных нозологий (ВЗН). С начала года Минздрав уже дважды откладывал заседание специальной комиссии для одобрения препаратов на включении в перечни на следующий год.

Фармкомпании объяснили, что отсутствие ясности со стороны правительства не позволяет планировать сроки и объем производства лекарств, а также их импорт для зарубежных препаратов. Это может спровоцировать дефицит лекарств и проблемы с обеспечением пациентов, предупредили они.