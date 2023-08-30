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08:10, 30 августа 2023Россия

Момент уничтожения беспилотника в Орловской области сняли на видео

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Орловской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На снятой видеозаписи виден момент ликвидации дрона системой противовоздушной обороны (ПВО) — в небе появляется огненный шар, затем следует мощный звук взрыва.

Украина атаковала Орловскую область в ночь на среду, 30 августа. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. В Орловской области сбили два дрона, уточнил губернатор Андрей Клычков.

Помимо Орловской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.

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    Анастасия Шейкина
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