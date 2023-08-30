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22:33, 30 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко и Путин обсудили острые вопросы региональной обстановки

Лукашенко в среду с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает РИА Новости.

Уточняется, что также обсуждены актуальные темы двусторонней повестки. Помимо этого, белорусский лидер поговорил на тему перспективных направлений развития сотрудничества в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры зарубежных стран при личном общении, а также в посланиях поздравили президента с днем рождения.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что его российского коллегу невозможно свергнуть. «Никто сегодня Путина никуда не свергнет», — сказал он, говоря о популярном на Украине мнении, что специальная военная операция завершится, когда у России будет другой лидер.

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    Юлия Мискевич
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