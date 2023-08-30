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11:30, 30 августа 2023Забота о себе

Женщины перечислили худшие подарки от партнеров

Стульчак и ершик для унитаза названы в числе худших подарков от мужей

Фото: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Пользовательницы женского форума Mumsnet перечислили подарки от партнеров, которые считают худшими. На обсуждение обратило внимание издание Daily Mirror.

В числе неудачных подарков назвали, в частности, предметы для уборной. «На двадцатую годовщину свадьбу муж купил мне ершик для унитаза — я довольно долго такой искала, но все-таки!» — написала одна. «А мне теперь уже бывший муж подарил на годовщину стульчак цвета красного дерева, — добавила другая пользовательница форума. — Я немного расстроилась».

Выяснилось, что мужчины часто дарят женам подарки, полезные в быту, — например, гладильные доски или корзины для белья. «На прошлое Рождество муж подарил корзину для белья. Так он узнал, что для меня подарки для хозяйства — не подарки», — рассказала еще одна женщина.

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    Александра Лисица
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