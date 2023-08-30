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15:48, 30 августа 2023Ценности

Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя модель позировала с уложенными в пучок седыми волосами и без косметики на лице, продемонстрировав признаки возрастных изменений. При этом она рассказала, какими уходовыми средствами пользуется по утрам. Манекенщица наносит на кожу солнцезащитный крем и ретинол.

Подписчики высказались о видео в комментариях. «Ты такая естественная и свежая. Я устала видеть, как женщины бегут к пластическим хирургам в отчаянных попытках сохранить молодость», «Твоя кожа выглядит потрясающе», «Ты всегда сияешь, с макияжем или без», «Спасибо, что поделилась», «Ты, твоя кожа, сердце и душа прекрасны», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе папарацци засняли американскую актрису кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу на улице в Беверли-Хиллз, США. На размещенных кадрах 50-летняя звезда одета в черный топ с глубоким декольте и широкие белые брюки с завышенной талией.

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    Алина Гостева
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