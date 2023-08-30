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22:37, 30 августа 2023Россия

В Крыму заявили о возможном переходе ВСУ к обороне осенью

Глава парламента Крыма Константинов: осенью ВСУ перейдут к обороне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что осенью Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к обороне. Такое мнение политик выразил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

«Сейчас у них не получилось контрнаступления, осенью они перейдут в оборону, будут готовиться к весне, всех кормить завтраками, дайте то, дайте это», — считает он.

По его словам, киевские власти не дорожат своими гражданами и территорией, и в этом заключается их опасность. Константинов подчеркнул, что «Украине нужны провокации», а «дела у ВСУ идут неважно».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО подставила Киев, неправильно оценив возможности Вооруженных сил Украины для контрнаступления. Он также отметил, что провал удара Киева был заранее предопределен нехваткой авиации у ВСУ. По оценкам Джонсона, каждый запущенный самолет «сразу же сбивается» российской армией.

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    Марина Совина
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