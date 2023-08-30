Перечислены самые модные прически на 2024 год

Сотрудники косметического бренда Millies с помощью чат-бота ChatGPT перечислили самые модные прически на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Так, в тренде окажутся естественные локоны, короткие многослойные стрижки, а также в стиле 1970-х, 1990-х и 2000-х годов. «Мода изменчива, поэтому мы можем увидеть возрождение причесок прошлого в современной интерпретации», — говорится в сообщении. По предположениям искусственного интеллекта, в следующем году особенно будет популярна стрижка Рейчел Грин из комедийного телесериала «Друзья», роль которой сыграла Дженнифер Энистон.

Кроме того, актуальными станут боб и стрижка-бабочка. К тому же ожидается, что парикмахеры будут чаще предлагать клиентам освежить цвет волос с помощью техники контуринга и балаяжа. «Балаяж — популярная техника окрашивания, которая создает естественный эффект выцветших на солнце волос», — объясняет чат-бот.

Помимо прочего, в моде будет преобладать экологичность. Так, предполагается, что в косметических магазинах возрастет спрос на натуральные средства для ухода за волосами.

В марте парикмахер Стелла Чини перечислила пять лучших стрижек для всех типов лица. В первую очередь в список вошла многослойная стрижка-бабочка, которая является современной разновидностью каскада или лесенки. Также стилист посоветовала женщинам попробовать ультракороткую прическу.