Назван потенциальный «троянский конь» России в Европе

CNN: в случае вступления в ЕС Сербия станет «троянский конем» России в Европе

Сербия станет «троянским конем» России в случае принятия ее в Евросоюз (ЕС). Такое предположение высказала эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге, передает телеканал CNN.

Она напомнила, что сербские власти отказались присоединиться к западным санкциям в отношении России, аргументируя это защитой своих интересов в регионе. При этом, добавила эксперт, Евросоюз пытался разобщить Белград с Москвой, давая ему надежду на скорое вступление в объединение.

По словам эксперта, Сербия пытается балансировать между Россией и Западом. «Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — заявила Руге.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отреагировал на критику западных СМИ из-за его позиции по антироссийским санкциям. «То, что мы восстанавливаем дорогу в Четанье, муниципалитет Прибой, для меня гораздо важнее, чем их статьи», — подчеркнул он.