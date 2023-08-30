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02:42, 30 августа 2023Бывший СССР

В США заявили об уничтожении 47-й бригады ВСУ

Бывший разведчик США Риттер заявил, что 47-я бригада ВСУ практически уничтожена

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью оказалась уничтожена. Об этом в интервью на YouTube-канале REALTRUTHTALK сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он уточнил, что военное соединение, по всей видимости, «прошлой ночью перестало существовать после мощного удара по их позициям» российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Это оружие демонстрирует высокую эффективность против живой силы.

Эксперт предположил, что Киев не способен вести интенсивные боевые действия из-за огромного количества потерь.

Ранее украинский оператор мобильной связи «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери ВСУ. Компания запустила благотворительную акцию, в рамках которой предлагается отправить сообщение со словом «спасибо» на номер погибшего бойца. В прикрепленном к посту промовидео оператора говорится, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок».

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    Марина Совина
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