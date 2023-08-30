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08:00, 30 августа 2023Путешествия

Тревел-блогерша назвала плюсы жизни в России по сравнению с Турцией

Блогерша «Дзена» рассказала, что в России такси дешевле, чем в Турции

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша, переехавшая с семьей в Анталью, назвала плюсы жизни в родной стране по сравнению с Турцией. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, в России более дешевое и понятное такси. «Когда мы приезжаем в Новосибирск, то всегда поражаемся, насколько там дешево и удобно передвигаться по городу на такси. С таким такси машина вообще не нужна», — рассказала россиянка.

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Помимо этого, с ее точки зрения, в России больше ресторанов с доступными ценами, ходить в которые дешевле и приятнее, чем в Турции, богаче выбор одежды, а также много мест, куда можно пристроить ребенка.

«Также отмечают, что в России много бесплатных и условно бесплатных секций дополнительного образования для детей. Это и спорт, и музыкальные школы и т.д. Раньше это не ценили, а теперь понимают, как это уникально», — пояснила блогерша.

Ранее тревел-блогер и путешественник побывал в Новой Зеландии и назвал жизнь в этой стране адом по сравнению с Россией. «Ремонт в доме, на дороге, автосервис, продажа авто, запись к любому врачу, оформление любых документов, связанных с переоформлением, покупкой, перепродажей, — в общем все, что так быстро делается в России через услуги МФЦ, в Новой Зеландии тянется месяцами», — пожаловался он.

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    Марина Черняк
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