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03:55, 30 августа 2023Россия

В Рязани раздался звук взрыва

РИА Новости: в Рязани раздался звук взрыва
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vlad Teryoshkin / vk.com / rzndtp / Global Look Press

В Рязани около 3:00 (совпадает с московским) раздался звук взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что звук был слышен в микрорайонах Горроща и Южный. У автомобилей сработала сигнализация.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, в 2:30 силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский дрон над Рязанью. Также беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Калужской областях.

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    Марина Совина
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