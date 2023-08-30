РИА Новости: в Рязани раздался звук взрыва

В Рязани около 3:00 (совпадает с московским) раздался звук взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что звук был слышен в микрорайонах Горроща и Южный. У автомобилей сработала сигнализация.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, в 2:30 силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский дрон над Рязанью. Также беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Калужской областях.